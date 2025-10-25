Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eckfeld (ots)

Am 24.10.2025 gegen 07:41 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 16 aus Richtung Manderscheid kommend in Fahrtrichtung Eckfeld.

An der Einmündung zur Landstraße 64 musste ein vorausfahrender 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen verkehrsbedingt bremsen und anhalten.

Der 19-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell