Polizeidirektion Wittlich
POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 24.10.2025 gegen 23:40 Uhr kontrollierten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich einen 44-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Bereich des Wittlicher Stadtgebiets, als dieser die Bernkasteler Straße in Wittlich befuhr.

Bereits im Zuge der Nachfahrt mittels Streifenwagens wurde festgestellt, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien geführt wurde.

Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Alkoholisierung von über 2,0 Promille festgestellt.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

