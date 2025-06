Heinsberg-Grebben (ots) - Unbekannte stahlen in der Glanzstoffstraße ein auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes Kleinkraftrad. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag (21. Juni) auf Sonntag (22. Juni) gegen Mitternacht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

