POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

Wegberg (ots) - In der Straße Am Bahnhof verschafften sich Einbrecher am frühen Mittwochmorgen (18. Juni) um kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Getränkemarkt. Über die Tatbeute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Aussage getroffen werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

