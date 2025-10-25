PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Demonstrationen in Birgel

Birgel (ots)

Am heutigen Abend organisierte die AfD in Birgel einen sogenannten Bürgerdialog.

In diesem Zusammenhang kam es in der Nähe der Veranstaltungsstätte zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr zu zwei angemeldeten Demonstrationen.

Beide Demonstrationen verliefen friedlich. Die Anzahl aller Demonstrationsteilnehmer bewegte sich im mittleren zweistelligen Bereich.

Vor Ort waren die Versammlungsbehörde des Vulkaneifelkreises und die Polizeiinspektion Prüm personell im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

