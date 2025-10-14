Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur ersten zentralen Vereidigungsfeier mit großer Polizeischau in Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Helios Arena in Villingen-Schwenningen wird am Freitag, 17. Oktober 2025, zum Mittelpunkt der Polizei Baden-Württemberg: Rund 1.250 angehende Polizistinnen und Polizisten legen dort gemeinsam ihren Diensteid ab - zum ersten Mal in einer zentralen Vereidigungsfeier für das ganze Land. Neben der feierlichen Vereidigung erwartet die Besucherinnen und Besucher eine große Polizeischau mit spannenden Einblicken in die Arbeit der verschiedenen Einheiten der Polizei Baden-Württemberg. "Mit der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte unserer Polizei haben wir seit 2016 knapp 14.000 junge Menschen für die Polizei Baden-Württemberg gewinnen können. Allein in diesem Jahr haben rund 1.250 junge Menschen die Ausbildung bei der Polizei begonnen. Der Polizeiberuf ist etwas Besonderes, denn er ist eine Berufung. Er ist vielseitig und interessant und verlangt auch eine große Verantwortungsbereitschaft und Mut. Deshalb ist es schön, dass wir mit der ersten zentralen Vereidigungsfeier einen würdigen Festakt geschaffen haben, bei dem die neuen Anwärterinnen und Anwärter der Polizei Baden-Württemberg gemeinsam ihren Diensteid ablegen. Mit dem Diensteid bekennen sie sich zur Aufgabe, das Grundgesetz und die Landesverfassung zu schützen und zu verteidigen", sagt der Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl. Vor der Vereidigungsfeier findet ab 14:00 Uhr eine große Polizeischau auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz statt. Besucherinnen und Besucher können dort die Reiter- und Hundestaffel, die Wasserschutzpolizei, Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sowie Spezialfahrzeuge und Technik erleben. Zudem ist die Einstellungsberatung der Polizei vor Ort und es gibt ein Informationsangebot zur Karriere in der Schutz- und Kriminalpolizei. Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Foodtrucks. In der Helios Arena beginnt um 17:00 Uhr die Vereidigungsfeier der über 1.250 angehenden Polizistinnen und Polizisten, die musikalisch vom Landespolizeiorchester Baden-Württemberg begleitet wird. Die Feier wird live auf einer Großleinwand auf der Polizeischau übertragen.

Veranstaltungsort:

Polizeischau: Gustav-Strohm-Parkplatz, 78054 Villingen-Schwenningen Beginn Polizeischau: 14:00 Uhr Beginn Vereidigungsfeier: 17:00 Uhr Eintritt frei für Polizeischau und Live-Übertragung der Vereidigungsfeier Parkmöglichkeiten an der Messe Villingen-Schwenningen

Der Eintritt zur Polizeischau und zu der Live-Übertragung der Vereidigungsfeier auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz ist frei. Für die Vereidigungsfeier in der Helios-Arena ist der Zugang auf geladene Gäste beschränkt.

