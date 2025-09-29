Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zur Begrüßung des 48. Studienjahrgangs an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

Villingen-Schwenningen (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien, Im Oktober 2025 nehmen rund 500 Studierende des 48. Studienjahrgangs im Vorbereitungsdienst ihr fachtheoretisches Studium an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg auf.

Die Begrüßung findet statt am

Mittwoch, 01. Oktober 2025 um 10:00 Uhr in der Sporthalle am Campus Villingen-Schwenningen, Sturmbühlstr. 250, 78054 Villingen-Schwenningen.

Nach der Begrüßung durch Herrn Präsident Matthias Zeiser, wird der Landespolizeidirektor Norbert Schneider vom Ministerium des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg die Ansprache des Dienstherrn halten. Herr Oberbürgermeister Jürgen Roth richtet ein Grußwort an die Studierenden.

Zur Begrüßungsveranstaltung laden wir Sie als Vertretung der Medien herzlich ein und wären für unsere Planungen um Rückmeldung bzw. Anmeldung bis Dienstag, 30.09.2025, per E-Mail an: villingen-schwenningen.hfp.oe@polizei.bwl.de oder telefonisch unter 07720/309-2301, sehr dankbar. Während der Veranstaltung werden Sie vom Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg betreut.

