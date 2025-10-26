Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Altrich (ots)

Am 25.10.2025 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Feldweg zwischen "Am Zackeltergraben" und der Bundestraße 50 in Altrich, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert war.

Dem Fahrzeugführer wurde im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Kontrolle die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell