PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Altrich (ots)

Am 25.10.2025 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Feldweg zwischen "Am Zackeltergraben" und der Bundestraße 50 in Altrich, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert war.

Dem Fahrzeugführer wurde im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Kontrolle die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:34

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers, Auffinden des entwendeten Rollers bereits am 15.10.2025

    Wittlich (ots) - Am 16.10.2025 hatte die Polizeiinspektion Wittlich bereits von nachfolgendem Sachverhalt berichtet: Am 15.10.2025 gegen 20:50 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 03:53

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Bollendorf (ots) - Am 23.10.25 ereignete sich auf der L6 zwischen Bollendorf und Wallendorf ein Verkehrsunfall. Ausgangs einer Kurve geriet der noch unbekannte Fahrer des gesuchten PKW auf die Gegenfahrspur, wodurch es zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW kam. Anschließend ist der Unfallverursacher geflüchtet. Die Polizei sucht nach einem VW Golf oder Polo der 4. Baureihe in silberner oder grauer Farbe, mit vermeintlich beschädigtem ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 20:30

    POL-PDWIL: Demonstrationen in Birgel

    Birgel (ots) - Am heutigen Abend organisierte die AfD in Birgel einen sogenannten Bürgerdialog. In diesem Zusammenhang kam es in der Nähe der Veranstaltungsstätte zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr zu zwei angemeldeten Demonstrationen. Beide Demonstrationen verliefen friedlich. Die Anzahl aller Demonstrationsteilnehmer bewegte sich im mittleren zweistelligen Bereich. Vor Ort waren die Versammlungsbehörde des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren