Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Transporters

Großlittgen (ots)

Am 25.10.2025 gegen 21:25 Uhr meldeten Zeugen, dass sich im Bereich der Abteistraße des Klosters Himmerod ein Transporter festgefahren habe.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte letztlich eruiert werden, dass ein 48-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit einem noch nicht abschließend feststehenden Begleiter das unverschlossene Fahrzeug zuvor in der Himmeroder Straße in Großlittgen entwendet hatte.

Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen. Das Fahrzeug wurde im Auftrag des Fahrzeughalters geborgen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell