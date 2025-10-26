PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Transporters

Großlittgen (ots)

Am 25.10.2025 gegen 21:25 Uhr meldeten Zeugen, dass sich im Bereich der Abteistraße des Klosters Himmerod ein Transporter festgefahren habe.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte letztlich eruiert werden, dass ein 48-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit einem noch nicht abschließend feststehenden Begleiter das unverschlossene Fahrzeug zuvor in der Himmeroder Straße in Großlittgen entwendet hatte.

Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen. Das Fahrzeug wurde im Auftrag des Fahrzeughalters geborgen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:35

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Altrich (ots) - Am 25.10.2025 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen den Feldweg zwischen "Am Zackeltergraben" und der Bundestraße 50 in Altrich, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert war. Dem Fahrzeugführer wurde im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Kontrolle die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:34

    POL-PDWIL: Diebstahl eines Rollers, Auffinden des entwendeten Rollers bereits am 15.10.2025

    Wittlich (ots) - Am 16.10.2025 hatte die Polizeiinspektion Wittlich bereits von nachfolgendem Sachverhalt berichtet: Am 15.10.2025 gegen 20:50 Uhr entdeckten Zeugen im Bereich des Tennishauses in Wittlich-Bombogen einen offenbar im dortigen Gebüsch entsorgten Motorroller. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass bisher unbekannte ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 03:53

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Bollendorf (ots) - Am 23.10.25 ereignete sich auf der L6 zwischen Bollendorf und Wallendorf ein Verkehrsunfall. Ausgangs einer Kurve geriet der noch unbekannte Fahrer des gesuchten PKW auf die Gegenfahrspur, wodurch es zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW kam. Anschließend ist der Unfallverursacher geflüchtet. Die Polizei sucht nach einem VW Golf oder Polo der 4. Baureihe in silberner oder grauer Farbe, mit vermeintlich beschädigtem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren