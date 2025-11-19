PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 12-Jährigen angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag (17.11.2025) in der Stuttgarter Straße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines Citroen C3 war gegen 13.10 Uhr in der Wiener Straße Richtung Wiener Platz unterwegs. An der Stuttgarter Straße bog der Unbekannte nach links in die Stuttgarter Straße ein. Dabei stieß der Citroen mit einem 12-jährigen Fußgänger zusammen, der die Straße an einer Ampel überquerte. Der Citroen-Fahrer flüchtete ohne sich um den Jungen zu kümmern. Durch den Zusammenstoß zog sich der 12-Jährige leichte Verletzungen zu. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Citroen C3 mit einer Stuttgarter Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

