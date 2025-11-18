Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Passantin angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer hat am Montag (17.11.2025) eine 68-Jahre alte Fußgängerin im Bereich der Wilhelmsbrücke angefahren und ist im Anschluss geflüchtet, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Unbekannte war, gemeinsam mit einem weiteren E-Scooter-Fahrer, gegen 14.00 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Neckartalstraße unterwegs, als er die Fußgängerin von hinten streifte und dabei schwer verletzte. Anschließend stellte er seinen Mietroller der Marke VOI ab und ging davon. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

