Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt -Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (17.11.2025) an der Straße Bebenhäuser Hof einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Bordell mit Falschgeld bezahlt haben soll. Der 21-Jährige vereinbarte gegen 21.50 Uhr mit einer 31-jährigen Mitarbeiterin sexuelle Leistungen, für die er im Voraus 30 Euro bezahlte. Die Frau erkannte sofort, dass der 21-Jährige sie mit einer mutmaßlichen Fälschung bezahlte. Sie informierte den Sicherheitsmitarbeiter, der daraufhin die Polizei alarmierte. Diese nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell