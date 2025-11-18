PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich mit Falschgeld bezahlt -Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (17.11.2025) an der Straße Bebenhäuser Hof einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Bordell mit Falschgeld bezahlt haben soll. Der 21-Jährige vereinbarte gegen 21.50 Uhr mit einer 31-jährigen Mitarbeiterin sexuelle Leistungen, für die er im Voraus 30 Euro bezahlte. Die Frau erkannte sofort, dass der 21-Jährige sie mit einer mutmaßlichen Fälschung bezahlte. Sie informierte den Sicherheitsmitarbeiter, der daraufhin die Polizei alarmierte. Diese nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

