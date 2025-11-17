Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung nach Fußballspiel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Nach einem Jugendfußballspiel auf einem Sportplatz an der Fürfelder Straße ist es am Samstag (15.11.2025) zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, sollen mehrere Spieler und Zuschauer gegen 18.40 Uhr in Streit geraten sein, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Dabei sollen rund 20 bis 30 Personen beteiligt gewesen sein, die teilweise aufeinander eingeschlagen haben. Als alarmierte Polizeibeamte eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet und keine der Beteiligten mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen insbesondere zu den Beteiligten und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

