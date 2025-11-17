Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind im zwischen Freitag (14.11.2025) und Sonntag (16.11.2025) in Wohnungen an der Grefstraße, der Rolandstraße und der Gaußstraße eingebrochen. An der Grefstraße schlugen die unbekannten Täter am Freitag gegen 19.20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Beim Betreten der Wohnung ertönte ein akustischer und optischer Alarm und die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Garten. Trotz sofortiger Fahndung gelang den Unbekannten die Flucht. Die zwei Täter sind etwa 180 Zentimeter groß und trugen zum Tatzeitpunkt helle Kleidung. Eine Person trug einen dunkeln Rucksack. An der Rolandstraße brachen die Einbrecher zwischen Samstag, 11.00 Uhr und Sonntag, 13.00 Uhr die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume in der Wohnung. Die Täter erbeuteten Schmuck, Elektronik und Gold im Wert von über 20.000 Euro. An der Gaußstraße zerstörten die Täter am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 20.00 Uhr die Terrassentür einer Wohnung und gelangten so in das Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell