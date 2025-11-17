PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind im zwischen Freitag (14.11.2025) und Sonntag (16.11.2025) in Wohnungen an der Grefstraße, der Rolandstraße und der Gaußstraße eingebrochen. An der Grefstraße schlugen die unbekannten Täter am Freitag gegen 19.20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Beim Betreten der Wohnung ertönte ein akustischer und optischer Alarm und die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Garten. Trotz sofortiger Fahndung gelang den Unbekannten die Flucht. Die zwei Täter sind etwa 180 Zentimeter groß und trugen zum Tatzeitpunkt helle Kleidung. Eine Person trug einen dunkeln Rucksack. An der Rolandstraße brachen die Einbrecher zwischen Samstag, 11.00 Uhr und Sonntag, 13.00 Uhr die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchwühlten sämtliche Räume in der Wohnung. Die Täter erbeuteten Schmuck, Elektronik und Gold im Wert von über 20.000 Euro. An der Gaußstraße zerstörten die Täter am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 20.00 Uhr die Terrassentür einer Wohnung und gelangten so in das Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:14

    POL-S: Zwei 14-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Eine Gruppe Unbekannter haben am Sonntagabend (16.11.2025) zwei 14-jährige Jugendliche in der Heilbronner Straße im Bereich des Leibfriedischer Garten beraubt. Die Unbekannten sprachen die zwei Jugendlichen gegen 17.30 Uhr an, umstellten sie und forderten diese auf, ihre Taschen zu leeren. Sie erbeuteten zwei Euro Münzgeld und eine Mütze. Als die Täter anschließend die Smartphones der ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:08

    POL-S: Auto in Gleisbereich gefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße entstand Freitagnacht (14.11.2025) ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Ein 24 Jahre alter Mann fuhr gegen 23.55 Uhr mit seinem VW Golf die Heilbronner Straße von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Pragsattel. Hierbei war er mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, da er mehrere Fahrzeuge überholte und hierbei ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 09:06

    POL-S: Fußgängerinnen gefährdet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsvorgang in der Friedrichstraße wurden am Freitagabend (14.11.2025) mehrere unbekannte Fußgängerinnen von einem BMW-Fahrer gefährdet. Ein 20 Jahre alter Mann fuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem BMW die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Arnulf-Klett-Platz. Kurz nach der Einmündung zum kleinen Schlossplatz beschleunigte er sein Fahrzeug vor der dortigen Fußgängerfurt und fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren