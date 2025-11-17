PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei 14-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Gruppe Unbekannter haben am Sonntagabend (16.11.2025) zwei 14-jährige Jugendliche in der Heilbronner Straße im Bereich des Leibfriedischer Garten beraubt. Die Unbekannten sprachen die zwei Jugendlichen gegen 17.30 Uhr an, umstellten sie und forderten diese auf, ihre Taschen zu leeren. Sie erbeuteten zwei Euro Münzgeld und eine Mütze. Als die Täter anschließend die Smartphones der Jugendlichen verlangten, rannten diese davon. Bei den Unbekannten handelt es sich um vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Der erste Täter ist etwas kleiner und trug zum Tatzeitpunkt einen weißen Pullover. Sein Komplize trug einen roten Pullover und eine schwarze Kappe, ein Dritter hatte längere Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

