POL-S: Auto in Gleisbereich gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße entstand Freitagnacht (14.11.2025) ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Ein 24 Jahre alter Mann fuhr gegen 23.55 Uhr mit seinem VW Golf die Heilbronner Straße von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Pragsattel. Hierbei war er mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, da er mehrere Fahrzeuge überholte und hierbei mehrfach den Fahrstreifen wechselte. Auf Höhe der Einmündung Heilbronner Straße / Presselstraße touchierte er beim Spurwechsel einen Pkw BMW, welcher auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb erst einige Meter weiter mit seinem Pkw im Gleisbereich der SSB stehen. Im Nachgang meldete sich noch eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin, welche angab, dass ihr Fahrzeug ebenfalls durch den Unfall beschädigt worden sei. An den drei beteiligten Fahrzeugen und am Gleisbereich entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der VW Golf des 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Zeugen oder eventuell weitere betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

