Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall nach riskantem Überholmanöver - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend (13.11.2025) in dem Bereich der Bundesstraße 10 ereignet hat. Eine 35 Jahre alte Frau war gegen 20.10 Uhr mit ihrem VW auf der B10 aus Esslingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen dem Dreieck Neckarpark und der Ausfahrt Wangen überholte der unbekannter Motorradfahrer die 35-Jährige und einen weiteren Autofahrer, der auf dem linken Fahrsteifen fuhr, über den Mittelstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, musste die VW-Fahrerin nach rechts ausweichen und streifte hierbei die Leitplanke. Der Motorradfahrer fuhr weiter in Richtung Stuttgart, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Bei dem Motorrad handelt es sich um ein sportliches Modell, mit Ludwigsburger Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell