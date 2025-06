POL-PDWIL: Diebstahl von Altmetall

Wittlich (ots) - Am 06.06.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Parkplatz Karrstraße / Klosterstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen blauen 1er BMW gegen 09:20 Uhr vorwärts in einer Parktasche geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. beim Rangieren, ...

