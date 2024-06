Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Konzertierte Durchsuchungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft, Zoll und Steuerfahndung im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Baugewerbe

Itzehoe, Hamburg, Schenefeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lübeck, des Hauptzollamtes Itzehoe sowie des Finanzamtes für Zentrale Prüfungsdienste

Itzehoe, Lübeck, 11. Juni 2024

In einem umfangreichen Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche eines schleswig-holsteinischen Bauunternehmens mit einer weiteren Betriebsstätte in Hamburg haben die Staatsanwaltschaft Lübeck, das Hauptzollamt Itzehoe sowie das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste in den Morgenstunden des heutigen Tages rund 100 Durchsuchungsbeschlüsse sowie drei Haftbefehle vollstreckt. Über 800 Zollbeamte aus dem gesamten Bundesgebiet durchsuchten dabei zusammen mit Steuerfahndern des Landes Schleswig-Holstein Objekte wie Geschäftsräume der Firmensitze und Wohnungen von Beschuldigten mit Schwerpunkten in Schleswig-Holstein und Hamburg. Im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen konnte dabei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Gleichzeitig wurden vermögenssichernde Maßnahmen und erste Vernehmungen von Beschuldigten und Zeugen durchgeführt.

Tatverdächtig ist dabei eine 5-köpfige Tätergruppierung, die verdächtig ist sich als Bande zusammengeschlossen und im Zeitraum vom 01.01.2017 bis laufend Beiträge zur Sozialversicherung in Höhe von mindestens 1,5 Millionen Euro vorenthalten zu haben. Daneben besteht der Verdacht, dass durch die Täter in großem Umfang auch Lohnsteuer hinterzogen und gewerbsmäßig ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik eingeschleust wurden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden zur Verschleierung der an die Arbeitnehmer geleisteten Schwarzlohnzahlungen u. a. Schein-/Abdeckrechnungen ohne tatsächlich erbrachte Leistungen von mehreren Servicefirmen als sogenannte Fremdleistungen eingebucht.

Weitergehende Auskünfte werden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell