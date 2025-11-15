PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Fußgängerinnen gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsvorgang in der Friedrichstraße wurden am Freitagabend (14.11.2025) mehrere unbekannte Fußgängerinnen von einem BMW-Fahrer gefährdet. Ein 20 Jahre alter Mann fuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem BMW die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Arnulf-Klett-Platz. Kurz nach der Einmündung zum kleinen Schlossplatz beschleunigte er sein Fahrzeug vor der dortigen Fußgängerfurt und fuhr mutmaßlich direkt auf die Fußgängerinnen zu, welche offensichtlich bei für sie geltendem Rotlicht die Fahrbahn überqueren wollten. Ein Zusammenstoß konnte von den Fußgängerinnen nur verhindert werden, indem sie sich rennend von der Fahrbahn entfernten. Zeugen des Vorfalls, vor allem die drei bis vier unbekannten Fußgängerinnen, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

