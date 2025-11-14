Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verstöße bei Verkehrsüberwachung festgestellt

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (13.11.2025) in der Schloßstraße an der Kreuzung zur Silberburgstraße und Senefelderstraße den Verkehr kontrolliert und legten ihr Augenmerk auf das verbotswidrige Abbiegen. Im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 11.50 Uhr stellten die Beamten elf Verkehrsverstöße fest. Darunter kam es bei einem Abbiegeverstoß sogar zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden Autos. Alle Betroffenen sehen nun einem entsprechenden Bußgeld entgegen.

