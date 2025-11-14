PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verstöße bei Verkehrsüberwachung festgestellt

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (13.11.2025) in der Schloßstraße an der Kreuzung zur Silberburgstraße und Senefelderstraße den Verkehr kontrolliert und legten ihr Augenmerk auf das verbotswidrige Abbiegen. Im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 11.50 Uhr stellten die Beamten elf Verkehrsverstöße fest. Darunter kam es bei einem Abbiegeverstoß sogar zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden Autos. Alle Betroffenen sehen nun einem entsprechenden Bußgeld entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

