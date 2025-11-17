Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Joggerin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag (16.11.2025) eine 37 Jahre alte Frau im Pfaffenwald belästigt. Die 37-Jährige joggte gegen 14.50 Uhr im Bereich des Pflanzschulsträßchens, als sie den vollständig entkleideten Mann entdeckte, der sie anschaute und dabei onanierte. Sie rannte davon und wählte den Notruf, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er war nackt, schlank und trug eine neongelbe Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

