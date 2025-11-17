Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: VW außer Kontrolle

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen (15.11.2025) ist in der Gögelbachstraße ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein 84 Jahre alter Mann fuhr gegen 09.45 Uhr aus einer Garage an der Gögelbachstraße. Als der Mann im Bereich der Einfahrt parkte und aussteigen wollte, setzte sich der VW plötzlich wieder in Bewegung und stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes und einen Smart, bevor er an einer Mauer zum Stehen kam.

