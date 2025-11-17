POL-S: 34-Jährige ausgeraubt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen
Stuttgart-Nord (ots)
Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (17.11.2025) in der Klett-Passage einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seiner 34-jährigen Lebenspartnerin mehrere Hundert Euro geraubt zu haben. Zwischen den beiden kam es gegen 00.20 Uhr in einer Unterkunft an der Wolframstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 30-jährige alkoholisierte Mann wollte offenbar Bargeld aus dem Schrank seiner Lebensgefährtin nehmen. Als die 34-Jährige das bemerkte und das Geld an sich nahm, soll er es ihr entrissen haben und in Richtung Klett-Passage geflüchtet sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell