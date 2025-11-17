Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 34-Jährige ausgeraubt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (17.11.2025) in der Klett-Passage einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seiner 34-jährigen Lebenspartnerin mehrere Hundert Euro geraubt zu haben. Zwischen den beiden kam es gegen 00.20 Uhr in einer Unterkunft an der Wolframstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 30-jährige alkoholisierte Mann wollte offenbar Bargeld aus dem Schrank seiner Lebensgefährtin nehmen. Als die 34-Jährige das bemerkte und das Geld an sich nahm, soll er es ihr entrissen haben und in Richtung Klett-Passage geflüchtet sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.

