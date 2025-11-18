PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind am Montagnachmittag in eine Wohnung an der Bernsteinstraße eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 16.40 Uhr und 19.00 Uhr mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses und gelangen so in die Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Der Gesamtwert des Diebesguts ist bislang Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie unterwww.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

