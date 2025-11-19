POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach schwerer räuberischer Erpressung - Tatverdächtige ermittelt und Wohnungen durchsucht
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Polizeibeamte haben am Dienstag (18.11.2025) die Wohnungen von zwei 19 und 22 Jahre alte Männern durchsucht , die im Verdacht stehen, einen Discounter am Krötenweg überfallen zu haben (siehe hierzu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 28.04.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6021590 ). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der beiden Männer. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler Beweismittel, darunter auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der 19-Jährige befindet sich in anderer Sache bereits in einer Justizvollzugsanstalt, während der 22-Jährige aktuell in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell