Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach schwerer räuberischer Erpressung - Tatverdächtige ermittelt und Wohnungen durchsucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (18.11.2025) die Wohnungen von zwei 19 und 22 Jahre alte Männern durchsucht , die im Verdacht stehen, einen Discounter am Krötenweg überfallen zu haben (siehe hierzu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 28.04.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6021590 ). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur der beiden Männer. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler Beweismittel, darunter auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der 19-Jährige befindet sich in anderer Sache bereits in einer Justizvollzugsanstalt, während der 22-Jährige aktuell in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell