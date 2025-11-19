PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Milchtanklaster umgekippt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein mit mehreren tausend Litern Milch beladener Lkw ist am Dienstagnachmittag (18.11.2025) an der Straße Kirschenallee umgekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge rutschte der Lkw gegen 14.35 Uhr von der Fahrbahn ab und kippte auf eine Seite. Der 66-jährige Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

