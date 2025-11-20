PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Güterverkehr kontrolliert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.11.2025) im Bereich Bad Cannstatt und des Dreiecks Neckarpark Verkehrskontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion RoadPOL Truck & Bus. Die Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart wurden dabei von Kollegen der Polizeipräsidien Aalen, Ludwigsburg, des Präsidiums Einsatz und der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Stuttgart unterstützt. Zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr kontrollierten die Beamten 28 Lastwagen und deren Anhänger sowie 30 Personen. Dabei stellten sie 46 Verstöße fest. In neun Fällen war die Ladung nicht den Vorschriften entsprechend gesichert, zwei Fahrzeuge waren überladen. Darüber hinaus ahndeten die Spezialisten der Verkehrspolizei zehn Verstöße gegen Sozialvorschriften und entdeckten sieben technische Mängel an den Fahrzeugen. Sechs Fahrer benutzten verbotenerweise ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Die Beamten untersagten insgesamt sechs Fahrern die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

