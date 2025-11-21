POL-S: Beim Abbiegen zusammengestoßen
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Rund 50.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen (20.11.2025) in der Hemminger Straße ereignet hat. Der 42-jährige Fahrer eines LKW bog gegen 08.15 Uhr nach links in ein Grundstück ab und stieß mit einem entgegenkommenden VW einer 39-Jährigen zusammen. Die VW-Fahrerin stieß dabei mit einem Ford einer 45-Jährigen zusammen, welcher hinter dem LKW in gleicher Richtung fuhr. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell