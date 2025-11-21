Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gefälschtem Dokument bei Sachkundeprüfung

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (20.11.2025) in der Jägerstraße einen 19-jährigen Mann kontrolliert, der einen mutmaßlich gefälschten Reisepass bei sich hatte. Die Beamten trafen den Mann gegen 7.45 Uhr an, als er mit einem mutmaßlich gefälschten Dokument eine Sachkundeprüfung im Bewachungsgewerbe ablegen wollte. Beim Anblick der Beamten flüchtete eine weitere, zunächst unbekannte Person mit einem Auto. Polizeibeamte fahndeten nach dem Autofahrer und trafen ihn gegen 09.15 Uhr an der Heilbronner Straße an. Sie fanden bei den 28-Jährigen mehrere gefälschte Dokumente sowie Bargeld im vierstelligen Bereich. Diverse Beweismittel wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung der Maßnahmen setzten die Polizeibeamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß.

