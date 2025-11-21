Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Spannungsmast geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag (18.11.2025) in der Ludwigsburger Straße ereignet hat. Ein 22 Jahre alter Mann fuhr gegen 01.50 Uhr mit seinem Hyundai in der Ludwigsburger Straße auf der rechten Fahrstreifen aus Feuerbach kommend in Richtung Kelterplatz, als er von einem unbekannten Autofahrer überholt wurde. Der Unbekannte scherte knapp vor dem 22-jährigen auf dem rechten Fahrstreifen wieder ein. Der Hyundai-Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Spannungsmast der Stadtbahn. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter in Richtung Kelterplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 22-jährige verletzte sich leicht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

