PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Betrunkener wirft Fensterscheibe ein - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (21.11.2025) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Fensterscheibe eines Gebäudes am Schillerplatz eingeworfen zu haben. Zeugen beobachteten den 21-Jährigen, wie er gegen 22.45 Uhr mit einer Flasche eine Fensterscheibe zerstörte und setzten daraufhin einen Notruf ab. Alarmierte Polizeibeamte trafen den sichtlich alkoholisierten Mann noch am Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Offenbar hatte der 21-Jährige vor, durch die kaputte Scheibe in das Gebäude zu steigen, scheiterte aber aufgrund seines mutmaßlich berauschten Zustandes. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 16:33

    POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt

    Stuttgart - Süd (ots) - Als eine Polizeistreife am Samstagmorgen (22.11.2025) gegen 06.40 Uhr auf der Hauptstätter Straße den Lenker eines VW Polo einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, missachtete dieser das Anhaltesignal und flüchtete in stadtauswärtiger Richtdung, was einen Einsatz mit mehreren Streifenfahrzeugen der Präsidien Stuttgart und Ludwigsburg nach sich zog. Am Marienplatz fuhr der Fahrer unbeirrt ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:07

    POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

    Stuttgart- Süd (ots) - Bei einem Unfall am Freitagabend (21.11.2025) hat sich ein 83-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer war gegen 20:35 Uhr mit seinem Smart auf der Alten Weinsteige in absteigender Richtung unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zum Pfaffenweg aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte. Bei dem Aufprall erlitt der 83-Jährige schwere Verletzungen und musste durch Rettungskräfte in ein ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 11:05

    POL-S: Ein Schwerverletzter bei Entladevorgang

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Beim Entladen eines Sattelzuganhängers hat sich am Freitagabend (21.11.2025) ein 43 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige und ein 36-jähriger Lkw-Fahrer waren gegen 17:30 Uhr in der Eisenbahnstraße damit beschäftigt, einen Sattelzuganhänger zu entladen. Nachdem der Lkw-Fahrer die Türe des Anhängers geöffnet hatte, fiel eine Metallstange aus dem Laderaum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren