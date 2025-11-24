Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Betrunkener wirft Fensterscheibe ein - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (21.11.2025) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine Fensterscheibe eines Gebäudes am Schillerplatz eingeworfen zu haben. Zeugen beobachteten den 21-Jährigen, wie er gegen 22.45 Uhr mit einer Flasche eine Fensterscheibe zerstörte und setzten daraufhin einen Notruf ab. Alarmierte Polizeibeamte trafen den sichtlich alkoholisierten Mann noch am Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Offenbar hatte der 21-Jährige vor, durch die kaputte Scheibe in das Gebäude zu steigen, scheiterte aber aufgrund seines mutmaßlich berauschten Zustandes. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

