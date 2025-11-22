Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt

Stuttgart - Süd (ots)

Als eine Polizeistreife am Samstagmorgen (22.11.2025) gegen 06.40 Uhr auf der Hauptstätter Straße den Lenker eines VW Polo einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, missachtete dieser das Anhaltesignal und flüchtete in stadtauswärtiger Richtdung, was einen Einsatz mit mehreren Streifenfahrzeugen der Präsidien Stuttgart und Ludwigsburg nach sich zog. Am Marienplatz fuhr der Fahrer unbeirrt mittig zwischen zwei bei roter Ampel wartenden Fahrzeugen hindurch, wobei er den auf dem rechten Fahrstreifen wartenden Opel Corsa einer 35-jährigen Frau streifte. Er missachtete in der Folge das Rotlicht und setzte seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit im Heslacher Tunnel fort. Vom Schattenring ging die Verfolgung weiter Richtung Schattengrund, wo der Flüchtende linksseitig am Kreisverkehr vorbeifahren wollte. Hierbei verlor er kurz die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr zwei Verkehrszeichen auf dem Kreisel und beschädigte die Bepflanzung. Trotz aufgerissener Ölwanne flüchtete der Polo-Fahrer weiter auf der Mahdentalstraße, wo er auf Höhe der Bushaltestelle Bruderhaus abermals die Kontrolle über den Wagen verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Während der 18-jährige Beifahrer unverletzt im Fahrzeug sitzen blieb, flüchtete der 20-jährige Fahrer trotz erlittener Kopfverletzungen zu Fuß in den Wald, wo er aber kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Ein Notarzt kümmerte sich um den 20-Jährigen, der im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht und dort stationär aufgenommen wurde. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zeugen des Geschehens sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Flüchtenden gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell