Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung an Bushaltestelle: Unbekannter schlägt auf Busfahrer ein und flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hohenstein, Laagbergstraße

22.03.2025, 18:40 Uhr

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Unbekannten und einem Busfahrer kam es am vergangenen Samstagabend an einer Bushaltestelle in der Laagbergstraße in Wolfsburg. Der Unbekannte schlug im Verlauf mehrfach auf den Busfahrer ein, sodass dieser verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 49 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses stand mit seinem Bus an der Bushaltestelle "Föhrenhorst". Da der Bus sehr voll war, bat er einen einsteigenden Fahrgast darum, auf nächsten Bus zu warten. Der unbekannte Fahrgast zeigte dem Busfahrer daraufhin unvermittelt den Mittelfinger. Der 49-Jährige stieg daraufhin aus dem Bus aus und sprach den Unbekannten auf die Geste an, woraufhin der unbekannte Mann begann, mit den Fäusten auf den Busfahrer einzuschlagen. Nachdem es mehreren einschreitenden Fahrgästen gelang, die Auseinandersetzung zwischen den beiden zu beenden, schüttete der Unbekannte sein Bier über dem Busfahrer aus und lief schlussendlich in Richtung Danziger Straße davon. Mit einem Rettungswagen wurde der leicht verletzte 49 Jahre alter Linienbusfahrer ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Der unbekannte Täter war etwa 170 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer kurzen, dunklen Hose sowie einem dunklen Pullover und Sportschuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 4646 0 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell