Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährigen bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Freitag (21.11.2025) versucht, einen 26 Jahre alten Mann auszurauben. Der 26-Jährige stieg gegen 12.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Wimpfener Straße aus, als ihm drei bislang unbekannte Männer entgegenkamen. Die Männer drückten ihn unvermittelt gegen eine Wand und forderten von ihm die Herausgabe seiner Wertsachen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, zog einer der Männer ein Messer und bedrohte ihn damit. Der 26-Jährige wehrte sich und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Männer waren zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und trugen schwarze Winterjacken. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell