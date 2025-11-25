PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte sind am Samstag (22.11.2025) am Fleckenwaldweg in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:05

    POL-S: Polizeibeamte mit Messer bedroht - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (22.11.2025) an der Mozartstraße einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der Polizeibeamte zuvor mit einem Messer bedroht haben soll. Zeugen meldeten gegen 22:40 Uhr zunächst eine Ruhestörung in einer Wohnung an der Mozartstraße. Als die Beamten an der Tür klingelten, öffnete der 43-jährige ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 16:16

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (21.11.2025 - 23.11.2025) in Wohnungen und Häuser an der Münchinger Straße, an der Erisdorfer Straße, am Baienfurter Weg, an der Oelschlägerstraße, an der Birkenwaldstraße, sowie an den Straßen Am Bergheimer Hof und Am Kräherwald eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:54

    POL-S: Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen

    Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein 21 Jahre alter Mann hat am Sonntag (23.11.2025) an der Wallensteinstraße einen Polizisten geschlagen und sich gegen seine Festnahme gewehrt. Die Beamten waren gegen 13.30 Uhr wegen einer Streitigkeit in die Wallensteinstraße ausgerückt. Als sie mit dem Tatverdächtigen sprechen wollen, soll dieser dem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend wehrte er sich bei seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren