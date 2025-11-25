POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Botnang (ots)
Unbekannte sind am Samstag (22.11.2025) am Fleckenwaldweg in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
