Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Freitagabend kam es in der Kaiserstraße in Bruchmühlbach-Miesau zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der Fahrer eines schwarzen Peugeot fuhr mit seinem Fahrzeug aus Hauptstuhl kommend in Fahrtrichtung Homburg. Im Bereich des Ortseingangs Bruchmühlbach verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Toyota auf ein weiteres davor geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Der Wagen des Unfallverursachers überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Erliegen.

Der 57-jährige Fahrer des Peugeot wurde mit mehreren, nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Uniklinikum nach Homburg gebracht. Da bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Weitere Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14399 entgegen. |bo

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

