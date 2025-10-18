Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

17.Oktober 2025, 22:17 Uhr: Bislang unbekannter Autofahrer verursacht am Freitagabend in der Wiesenstraße einen Verkehrsunfall und flüchtet unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Wiesenstraße in Richtung Bahnhofstraße und kollidierte dabei mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend geriet er auf den linken Gehweg, wo er eine Sitzbank, einen Blumenkübel und eine Hauswand beschädigte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Landstuhl unter der Telefonnummer 0631369 - 14399 zu melden.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell