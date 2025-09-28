Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Erhöhtes Risiko von Wildunfällen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Mit Beginn der sogenannten "dunklen Jahreszeit" steigt gerade in ländlichen Gebieten wieder das Risiko von Wildunfällen. In diesem Zusammenhang rät die Polizeiinspektion Landstuhl, vor allem während der Dämmerung, besonders vorausschauend zu fahren. Speziell in bewaldeten Gebieten und an Feldrändern besteht eine erhöhte Gefahr durch Wildtiere, die die Fahrbahn überqueren. Sollte es trotz aller Vorsicht dennoch zu einem Wildunfall kommen, hilft die nächstgelegene Polizeidienststelle unter der jeweiligen Telefonnummer oder unter der Notrufnummer 110. |pilan

