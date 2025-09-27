Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Vandalismus an Ortsschild

Bann (ots)

Mehrere Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Hauptstraße in Bann ein Ortsschild beschädigt. Um circa 00:25 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Personen, die sich am Ortsausgang in Richtung Queidersbach auf Höhe des Friedhofs am dortigen Ortsschild zu schaffen machten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass der Rohrpfosten des Schildes unter massiver Gewalteinwirkung vollständig umgeknickt worden war. Die Schadenshöhe dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Den Tätern gelang trotz intensiver Fahndung die Flucht. Zeugen, die die Tat gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 0631/36914399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de). |pilan

