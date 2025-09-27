PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Vandalismus an Ortsschild

Bann (ots)

Mehrere Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Hauptstraße in Bann ein Ortsschild beschädigt. Um circa 00:25 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Personen, die sich am Ortsausgang in Richtung Queidersbach auf Höhe des Friedhofs am dortigen Ortsschild zu schaffen machten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass der Rohrpfosten des Schildes unter massiver Gewalteinwirkung vollständig umgeknickt worden war. Die Schadenshöhe dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Den Tätern gelang trotz intensiver Fahndung die Flucht. Zeugen, die die Tat gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl zu melden (Tel. 0631/36914399 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de). |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 13:09

    POL-PILAN: Schwerer Crash im Gegenverkehr: Motorradfahrer kommt glimpflich davon

    Ramstein-Miesenbach/Steinwenden (ots) - Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 9 zwischen Ramstein-Miesenbach und Steinwenden gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden PKW. Ein 26-jähriger Motorradfahrer war hinter einem Linienbus in Richtung Steinwenden unterwegs. Als er zum Überholen ansetzte, kollidierte er ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:51

    POL-PILAN: Kradfahrer nach Kollision verletzt - Pkw-Fahrer flüchtet

    Ramstein-Miesenbach, Zum Kirchbühl-Schernauer Str. (ots) - Gestern, 17. September, gegen halb 10 Uhr, kam es nach einem Abbiegevorgang durch einen Pkw-Führer von der Schernauer Straße rechts in die Straße Am Kirchbühl in Ramstein zu einer Kollision mit einem Kradfahrer. Dieser stand im v.g. Kreuzungsbereich und kam infolge des Kontaktes zu Fall. Der Motorradfahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren