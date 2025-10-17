Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bild-Infos

Download

Lambsborn, Hirschgasse (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Donnerstag, 16. Oktober, gegen halb sechs Uhr nachmittags, in der Hirschgasse in Lambsborn. Dabei befuhr der bisher unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug die Hirschgasse in aufsteigender Richtung und streifte dabei das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Hierbei handelte es sich um einen blauen Opel.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen roten Toyota handeln muss. Eine Radzierblende des Fahrzeuges sowie Lackanhaftungen blieben als Beweismittel am Tatort zurück.

Der Aufprall dürfte von Anwohnern akustisch wahrgenommen worden sein. Ggf. gibt es Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Unfallfahrzeug bei der Polizei melden können.

Die Beamten der Polizei Landstuhl sind unter der Telefonnummer 0631 369 - 14399 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell