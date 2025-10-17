PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht

POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht
  • Bild-Infos
  • Download

Lambsborn, Hirschgasse (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Donnerstag, 16. Oktober, gegen halb sechs Uhr nachmittags, in der Hirschgasse in Lambsborn. Dabei befuhr der bisher unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug die Hirschgasse in aufsteigender Richtung und streifte dabei das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug des Geschädigten. Hierbei handelte es sich um einen blauen Opel.

Von dem flüchtigen Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen roten Toyota handeln muss. Eine Radzierblende des Fahrzeuges sowie Lackanhaftungen blieben als Beweismittel am Tatort zurück.

Der Aufprall dürfte von Anwohnern akustisch wahrgenommen worden sein. Ggf. gibt es Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Unfallfahrzeug bei der Polizei melden können.

Die Beamten der Polizei Landstuhl sind unter der Telefonnummer 0631 369 - 14399 erreichbar.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 06:32

    POL-PILAN: Erhöhtes Risiko von Wildunfällen

    Kreis Kaiserslautern (ots) - Mit Beginn der sogenannten "dunklen Jahreszeit" steigt gerade in ländlichen Gebieten wieder das Risiko von Wildunfällen. In diesem Zusammenhang rät die Polizeiinspektion Landstuhl, vor allem während der Dämmerung, besonders vorausschauend zu fahren. Speziell in bewaldeten Gebieten und an Feldrändern besteht eine erhöhte Gefahr durch Wildtiere, die die Fahrbahn überqueren. Sollte es ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 08:23

    POL-PILAN: Vandalismus an Ortsschild

    Bann (ots) - Mehrere Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in der Hauptstraße in Bann ein Ortsschild beschädigt. Um circa 00:25 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere Personen, die sich am Ortsausgang in Richtung Queidersbach auf Höhe des Friedhofs am dortigen Ortsschild zu schaffen machten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass der Rohrpfosten des Schildes unter massiver Gewalteinwirkung ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 13:09

    POL-PILAN: Schwerer Crash im Gegenverkehr: Motorradfahrer kommt glimpflich davon

    Ramstein-Miesenbach/Steinwenden (ots) - Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 9 zwischen Ramstein-Miesenbach und Steinwenden gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden PKW. Ein 26-jähriger Motorradfahrer war hinter einem Linienbus in Richtung Steinwenden unterwegs. Als er zum Überholen ansetzte, kollidierte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren