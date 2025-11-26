Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Handydieb und Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (25.11.2025) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Mobiltelefon gestohlen und mit Kokain gehandelt zu haben. Ein Passant sprach die Beamten gegen 19.00 Uhr im Bereich des Leonhardsplatzes an und teilte ihnen mit, dass sein Mobiltelefon soeben gestohlen wurde. Anhand der Personenbeschreibung kontrollierten die Beamten kurz darauf den 24-jährigen Mann und fanden bei seiner Durchsuchung das gestohlene Mobiltelefon, sowie eine Plombe Kokain. Im Anschluss übergaben die Beamten dem rechtmäßigen Besitzer das gestohlene Mobiltelefon. Der 24-Jährige mit gambischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (26.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell