POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Montag (24.11.2025) ein 12 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Die 12-Jährige saß gegen 15.20 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U7 Richtung Ostfildern, als der Unbekannte seine Hand auf ihren Oberschenkel legte. Das Mädchen forderte den Mann auf dies zu unterlassen. Daraufhin legte er erneut seine Hand auf ihren Oberschenkel und fragte sie wohin sie gehe. Am ...

