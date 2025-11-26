PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagabend (25.11.2025) in ein Einfamilienhaus an der Heumadener Straße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr die Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, diese werden gebeten sich unter der Rufnummer bei der Kriminalpolizei +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

