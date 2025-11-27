PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei kontrollierten Fahrzeugtransportern

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei Stuttgart, Tübingen und Karlsruhe haben am Mittwoch (26.11.2025) Verkehrskontrollen auf dem Gelände des Cannstatter Wasen durchgeführt und hierbei ihr Augenmerk auf Fahrzeugtransporter gelegt. Beamte der Motorradstaffel führten, Fahrzeuge die Autos transportieren, aus dem gesamten Stadtgebiet der Kontrollstelle zu. Die Beamten kontrollierten zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr 20 Fahrzeuge und stellten bei fast allen Fahrzeugen Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Einige duften nach Nachbesserung der Ladungssicherung weiterfahren. Elf Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden, neben der mangelnden Ladungssicherung auch aufgrund erheblicher technischer Mängel an Bremse und Zugeinrichtung. Neben 14 Ladungssicherungsverstößen ahndeten die Beamten unter anderem elf Verstöße gegen die Sozialvorschriften und vier Ordnungswidrigkeiten wegen technischer Mängel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren