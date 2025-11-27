Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei kontrollierten Fahrzeugtransportern

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei Stuttgart, Tübingen und Karlsruhe haben am Mittwoch (26.11.2025) Verkehrskontrollen auf dem Gelände des Cannstatter Wasen durchgeführt und hierbei ihr Augenmerk auf Fahrzeugtransporter gelegt. Beamte der Motorradstaffel führten, Fahrzeuge die Autos transportieren, aus dem gesamten Stadtgebiet der Kontrollstelle zu. Die Beamten kontrollierten zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr 20 Fahrzeuge und stellten bei fast allen Fahrzeugen Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Einige duften nach Nachbesserung der Ladungssicherung weiterfahren. Elf Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden, neben der mangelnden Ladungssicherung auch aufgrund erheblicher technischer Mängel an Bremse und Zugeinrichtung. Neben 14 Ladungssicherungsverstößen ahndeten die Beamten unter anderem elf Verstöße gegen die Sozialvorschriften und vier Ordnungswidrigkeiten wegen technischer Mängel.

