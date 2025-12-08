PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Erfurt gestohlener E-Scooter in Gebesee geortet

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Ein mit einem Ortungsgerät ausgestatteter E-Scooter hat am Wochenende zur Aufklärung eines Diebstahls geführt. Der 38-jährige Eigentümer hatte seinen E-Scooter gestern am Erfurter Hauptbahnhof abgestellt, wo er um die Mittagszeit gestohlen wurde. Dank der Ortung konnte der entwendete Roller in Gebesee lokalisiert werden. Vor Ort fanden Polizeibeamte den E-Scooter in der Wohnung eines 37-jährigen, polizeibekannte Mannes. Der Roller im Wert von rund 1.200 Euro konnte nach Abschluss der Spurensicherung an seinen glücklichen Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 08:27

    LPI-EF: Zwei berauschte Autofahrer im Landkreis Sömmerda erwischt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen zogen Polizisten am Wochenende zwei berauschte Autofahrer im Landkreis Sömmerda aus dem Verkehr. Am Samstagmittag gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Streife in der Brückenfeldstraße in Kölleda einen 28-jährigen VW-Fahrer. Bei ihm reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis und Kokain. Einen Tag später gegen 13:20 Uhr fiel ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:50

    LPI-EF: Bagatellunfall überführt betrunkene Autofahrerin

    Erfurt (ots) - Ein Bagatellunfall überführte Freitagnacht eine betrunkene Autofahrerin in Erfurt. Die 47-jährige war mit ihrem Audi gegen 23:20 Uhr im Ortsteil Marbach unterwegs gewesen. An einer Engstelle im Bereich der Straßen Im Geströdig/Birnbaumweg kam es zu einer Spiegelkollision mit einem entgegenkommenden 31-jährigen VW-Fahrer, wobei an beiden Außenspiegeln geringer Sachschaden entstand. Anstatt anzuhalten, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:50

    LPI-EF: Werkzeug aus Rohbau einer Sporthalle gestohlen

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag drangen Unbekannte in den Rohbau einer Sporthalle im Stadtteil Moskauer Platz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich durch eine unverschlossene Tür ins Gebäude. Anschließend entfernten sie mehrere Platten, um Zugang zu einem Lagerraum zu erhalten. Aus diesem entwendeten die Täter u. a. diverses Werkzeug, darunter Lasermessgeräte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren