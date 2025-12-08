Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: In Erfurt gestohlener E-Scooter in Gebesee geortet
Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)
Ein mit einem Ortungsgerät ausgestatteter E-Scooter hat am Wochenende zur Aufklärung eines Diebstahls geführt. Der 38-jährige Eigentümer hatte seinen E-Scooter gestern am Erfurter Hauptbahnhof abgestellt, wo er um die Mittagszeit gestohlen wurde. Dank der Ortung konnte der entwendete Roller in Gebesee lokalisiert werden. Vor Ort fanden Polizeibeamte den E-Scooter in der Wohnung eines 37-jährigen, polizeibekannte Mannes. Der Roller im Wert von rund 1.200 Euro konnte nach Abschluss der Spurensicherung an seinen glücklichen Eigentümer zurückgegeben werden. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DS)
