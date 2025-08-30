PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: POL-MG: Zeugen gesucht: Willicher Kommunalpolitikerin auf Schützenfest bedroht und beleidigt

Willich-Anrath / Mönchengladbach (ots)

Ein 55-jähriger Tatverdächtiger soll am späten Freitagabend, 29. August, zwischen 22.30 und 23 Uhr in einem Festzelt bei einem Schützenfest auf dem Martinsplatz in Willich-Anrath eine 46-jährige Kommunalpolitikerin beleidigt und bedroht haben.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach ermittelt. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw
---------------------------------------------------------------------
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 16:02

    POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - 10-jähriger Junge schwer verletzt

    Viersen (ots) - Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr kam es in Viersen an der Kreuzung Kölnische Straße / Heimerstsraße zu einem Unfall, bei dem ein 10-jähriger Junge aus Viersen auf seinem Fahrrad schwer verletzt wurde. Er war mit seinem Fahrrad auf der Heimerstraße aus Richtung Don-Bosco-Weg unterwegs und überquerte die Kreuzung in Richtung Fitzplei. Ein 57-jährige ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:18

    POL-VIE: Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen nach Unfallflucht

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - Bereits am 21. August kam es auf der Benrather Straße, direkt bei Action in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 76-Jähriger aus St. Tönis hatte seinen Wagen dort geparkt. Als er zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem Auto fest. Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:17

    POL-VIE: Unfall zwischen Radfahrern - Kind wird schwer verletzt

    Willich (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz vor acht Uhr, kam es auf der Venloer Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Radfahrer aus Viersen und ein 44-jähriger Rennradfahrer, ebenfalls aus Viersen, befuhren beide den Radweg in entgegengesetzter Richtung. In einer uneinsichtigen Kurve stießen sie zusammen. Der Junge wurde dabei schwer, der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren