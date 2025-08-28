PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - 10-jähriger Junge schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr kam es in Viersen an der Kreuzung Kölnische Straße / Heimerstsraße zu einem Unfall, bei dem ein 10-jähriger Junge aus Viersen auf seinem Fahrrad schwer verletzt wurde. Er war mit seinem Fahrrad auf der Heimerstraße aus Richtung Don-Bosco-Weg unterwegs und überquerte die Kreuzung in Richtung Fitzplei. Ein 57-jährige Viersener kam mit seinem Pkw dem Jungen entgegen und bog aus der Heimerstraße nach links in Richtung Mönchenglach ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des 10-Jährigen und es kam zur Kollision. Der Junge wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Zeugin erlitt einen Schock und wurde durch Notfallseelsorger bereut. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung bis etwa 15.15 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt und bittet weitere Zeugen, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (824)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

