Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei berauschte Autofahrer im Landkreis Sömmerda erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen zogen Polizisten am Wochenende zwei berauschte Autofahrer im Landkreis Sömmerda aus dem Verkehr. Am Samstagmittag gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Streife in der Brückenfeldstraße in Kölleda einen 28-jährigen VW-Fahrer. Bei ihm reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Cannabis und Kokain. Einen Tag später gegen 13:20 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein 31-jähriger Mitsubishi-Fahrer im Herbslebener Weg in Gebesee auf. Auch er stand unter Drogeneinfluss, da ein Vortest positiv auf Cannabis anschlug. Beide Autofahrer mussten sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten in beiden Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Falle einer rechtskräftigen Ahndung drohen den Fahrern Bußgelder von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote. (DS)

