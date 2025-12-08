PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Bargeld und Gutscheine bei Einbruch aus Buchhandlung gestohlen

Erfurt (ots)

Unter anderem auf Bargeld, Gutscheine und ein Mobiltelefon hatten es Unbekannte bereits Donnerstagabend beim Einbruch in eine Buchhandlung in Erfurt abgesehen. Die Täter verschafften sich vermutlich zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Zutritt zu dem Geschäftshaus in der Erfurter Innenstadt. Anschließend betraten sie die Büros der Buchhandlung. Dort hebelten sie mit Gewalt einen Schrank auf. Mit ihrer Beute im Wert von über 2.000 Euro flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

