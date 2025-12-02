PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (33) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Herne (ots)

Eine Radfahrerin (33, aus Herne) wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 1. Dezember, schwer verletzt.

Ein Autofahrer (38, aus Castrop-Rauxel) befuhr gegen 14.30 Uhr die Gneisenaustraße in Richtung Langforthstraße. Im Bereich Gneisenaustraße / Gneisenaustraße kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Radfahrerin.

Die Hernerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 33-Jährige in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

